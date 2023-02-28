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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلي العناية المركزة

عمر البشير
عمر البشير

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وسائل إعلام سودانية أنه تم نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى العناية المركزة وحالته الصحية خطيرة.
وأوضحت صحيفة "التيار" السودانية أن أسرة البشير قدمت طلبا لزيارته وقبلت المحكمة بذلك، نظرا لوضعه الصحي.
ويقبع عمر البشير منذ أشهر في مستشفى علياء العسكري بمدينة أم درمان، في ظل معاناته الصحية.

وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل تدهور حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتجري محاكمة عمر البشير ومسؤولين في النظام السابق في عدة قضايا من ضمنها قضية الانقلاب على السلطة الشرعية الذي نفذه البشير في العام 1989.

وأنهت ثورة شعبية فترة حكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، فيما أدانته محكمة في ذات السنة بالفساد، وقضت بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت بمقر إقامته في الخرطوم.

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