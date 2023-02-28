ضبط 3 مخابز لتصرفها في 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة من ضبط 3 مخابز قاموا بالتصرف في 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير 22 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة بحوش عيسى.

يأتي ذلك استمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة على المخابز والأسواق، لمواجهة مافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بالمديرية، بحملة مكبرة بمركز حوش عيسى، أسفرت عن تحرير 22 محضرًا متنوعًا في مجال المخابز، تمثلت في ضبط 3 مخابز قاموا بالتصرف في كمية من الدقيق قدرها 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تم ضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، وضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وتحرير 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.