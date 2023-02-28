تأجيل دعوى وقف عمومية نقابة المهندسين لجلسة 5 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من أشرف إبراهيم المصيلحي شادي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم ٢٠٢٣/٣/٦ لمخالفته القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ لجلسة ٥ مارس المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٣٥٢٠ ، نقيب المهندسين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.