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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى وقف عمومية نقابة المهندسين لجلسة 5 مارس

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من أشرف إبراهيم المصيلحي شادي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم ٢٠٢٣/٣/٦ لمخالفته القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ لجلسة ٥ مارس المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم   ٧٧/٣٥٢٠ ،  نقيب المهندسين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

محكمة القضاء القضاء الادارى مجلس الدولة مجلس نقابة المهندسين نقابة المهندسين المهندسين

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