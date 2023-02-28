مصاب ببتر وجلطة.. نقل شاب بلا مأوى لدار رعاية الكبار في المنوفية

كلف أمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية فريق التدخل السريع ببحث استغاثة عاجلة تتضمن وجود شاب فى العقد الثالث من العمر بدون مأوى ومصاب ببتر فى اليد اليمنى وجلطة وتسمم بالقدم اليسرى.

وتوجه فريق التدخل السريع لانقاذ الشاب وتبين وجوده بدون مأوى أسفل عقار سكنى تحت الإنشاء حيث يتلقى الشاب بعض المساعدات من أهل الخير من غذاء وملبس ولا يستطيع الحركة نتيجة حالته الصحية.

وبالتنسيق مع المجتمع المدنى تم نقل الشاب إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم لتلقى العلاج اللازم وبحث حالته الصحية.

كما تم عمل التحاليل اللازمة له بمساعدة احد افراد المجتمع المدنى

وتم نقل الشاب وايداعه دار كبار بلا مأوى بمدينة منوف.

وقامت ادارة الدار بتقديم الرعاية الاجتماعية للشاب بالإضافة إلى الكشف الطبى علية مرة أخرى بمستشفى منوف العام وجاري عرضه على طبيب استشاري أوعية دموية

للوقوف على حاله قدمة اليسرى.