بقيمة 3.85 مليون دولار.. أوكرانيا تستولي على شركات رجال الأعمال الروس

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنها صادرت ممتلكات لرجال أعمال روس في منطقة سومي بـ أوكرانيا بقيمة إجمالية قدرها 3.85 مليون دولار.

وقال مكتب المدعي العالم الأوكراني عبر تليجرام، إنه تمت مصادرة ممتلكات الشركات المملكة إلى رجال أعمال من روسيا بمبلغ إجمالي يزيد عن 142 مليون هريفنيا (3.85 مليون دولار)".

وأشار المدعي العام الأوكراني إلى أنه تم فتح سبع قضايا جنائية ضد شركات اقتصادية روسية بحجة تمويلها أعمالا تابعة لروسيا، لافتا إلى أن لافتا إلى أن العمل جار على مصادرة الممتلكات التي وقعت قيد الاعتقال.

وفي 10 مارس 2022، وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قانونا يتضمن مبادئ المصادرة القسرية لأصول تعود ملكيتها لروسيا ومواطنيها على أراضي أوكرانيا.

وبحسب الوثيقة يمكن للسلطات الأوكرانية تأميم الملكية على أساس الضرورة الاجتماعية دون دفع أية تعويضات.

وفي أبريل 2022، وافق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون يبسط إجراءات مصادرة أصول المواطنين الروس، الذين تم فرض عقوبات ضدهم في أوكرانيا، ثم صرحت الحكومة الأوكرانية أنه سيتم تأميم جميع الممتلكات الروسية في البلاد.