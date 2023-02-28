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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وراء الكواليس.. الغرب يدرك حقيقة الكارثة في أوكرانيا والعديد من السياسيين متشائمون

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، إن رأي السياسيين الغربيين وراء الكواليس يتعارض تمامًا مع التفاؤل المليء بخطبهم العامة حول أوكرانيا في الصراع مع روسيا.

وأوضحت المجلة أنه "في ميونيخ، كانت جميع الخطب تدور حول انتصار سيحقق النصر في يوم من الأيام. ولكن على انفراد، كانت المحادثات أكثر قتامة".

وقالت إن “العديد من السياسيين في الغرب متشائمون إلى حد ما بشأن الصراع الأوكراني، ولا يتوقعون أن ينتهي قريبًا ويشككون في أن كييف ستكون قادرة على احتلال الأراضي الشرقية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم”.

واضافت: "الدعوات المتزايدة الحدة لأسلحة أكثر فتكًا مثل الدبابات والمدفعية وأنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش والطائرات المقاتلة قد تعكس إدراكًا بأن أوكرانيا في وضع أسوأ من التقارير الإعلامية".

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وأشارت إلي أنه “يجب على الغرب أن يحافظ على الروح المعنوية العامة، مما يعني إظهار موقف متفائل. ولكن القادة الغربيين، بينما يعدون بنهاية هوليوودية سعيدة لأوكرانيا، قد يضعون أنفسهم في وضع غير مؤات إذا لم يحدث ذلك في النهاية”.

وقالت: "إذا كان الصراع لا يزال في طريق مسدود في فبراير 2024، واستمرت أوكرانيا في الانهيار، فسيواجه بايدن ضغوطًا إما لبذل المزيد أو البحث عن استراتيجية مختلفة. وبالنظر إلى وعوده، فإن أي شيء أقل من النصر الكامل سيعتبر بمثابة الفشل”.

روسيا أوكرانيا شبه جزيرة القرم حرب أوكرانيا بايدن

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