برلماني لوزيرة التضامن: دور الأيتام فى الجيزة تعاني إهمال وسوء معاملة للأطفال

أكد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن دور الأيتام فى محافظة الجيزة تعاني من إهمال شديد، وسوء معاملة للأطفال وتم رصد العديد من تلك الدور المخالفة بينها "دار ليلة القدر" والتي تحولت لبؤرة للمخدرات واستغلالها استغلال سئ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن مشكلات الوزارة.

وحذر النائب، من أن دور الايتام لا تؤهل الأطفال للاندماج فى المجتمع، ويوجد العديد من تلك الدور التى تعامل الأطفال بشكل سئ وهذا لا يجعلنا ننكر أن هناك دور محترمة.

وتسائل عضو مجلس النواب: ما هى معايير الإبقاء على الأطفال فى دور الأيتام، وهل من يبلغ عمره 32 عاما يظل في تلك الدور كما نرى حاليا؟.



