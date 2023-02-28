عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز لتارك الصلاة إخراج كفارة طعام بدلا من أدائها؟ اعرف آراء الفقهاء

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ثلاثة أرباع الناس عليهم صلوات فائتة، وأحيانا يشق عليهم قضاء هذه الصلوات لسبب أو لآخر، بل من الناس من يموت وعليه صلاة فائتة.


وأضاف خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي ام سي"، أن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، له فتوى للرد على هذه المسألة، حيث أجاب الدكتور علي جمعة، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر يوتيوب قائلًا: ابن عابدين فى الحاشية وهو من فقهاء الحنفية له كلام فى هذا الموضوع يقول من فاتته صلاة وكان يقدر عليها ولو بالإيماء ولم يصل فإنه يلزمه بالإيصال أى بأن يعطى لكل صلاة فاتته نصف صاع من قمح والصاع عبارة عن 2 ونصف كيلو فيكون 2 ونصف كيلو قمح عن كل صلاة كزكاة الفطر.

 

وتابع الجندي: الدكتور علي جمعة يضيف في فتواه، أن هذا ليس معتمد الإمام الشافعي الذى به الفتوى إنما فيه الدعاء والاستغفار، فمن أراد أن يقلد الحنفية وكلام ابن عابدين فلا بأس ولكن لا يعتمد أحد على هذا لأنه ليست عليه الفتوى.

 

خالد الجندي صلوات فائتة علي جمعة الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال كبير جدا بهذه المدن

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

زلزال عنيف يضرب وسط تركيا.. تفاصيل

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

ترشيحاتنا

بسبب سوريا.. موسكو توجه رسالة عاجلة لـ إسرائيل

الخارجية الصينية تهدد: واشنطن ستدفع الثمن بسبب تايوان

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة عقب زيارته الرسمية لقطر

قرار عاجل من إيران بشأن الناتو

تورط فاوتشي.. الكشف عن مفاجآت مدوية بشأن منشأ فيروس كورونا

لاعب الأهلي على رأس التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافى.. زوجة عاصي الحلاني تثير الجدل بفستانها من خطوبة ابنتها

بطلات فريندز بجانب كورتني كوكس في حفل تدشين نجمتها بهوليوود

مكان في المطبخ أكثر تلوثا من سلة المهملات .. معلومة صادمة

على دراجة رياضية..فوز كيت على زوجها ويليام في منافسة خيرية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

محمد صلاح رايح على فين؟ حقيقة مغادرته ليفربول.. شاهد

chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

رقم صادم.. كم عملية تجميل خضعت لها عائشة الكيلاني؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ