شحاتة العرابي يكشف كواليس آخر يوم عمل له بإذاعة القرآن الكريم وعودته

كشف الإذاعي الكبير شحاتة العرابي، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، عن كواليس آخر يوم عمل له في إذاعة القرآن الكريم؛ حيث كان يقدم البرنامج الشهير "قطوف من حدائق الإيمان"؛ والذي كان يلقي متابعة جماهيرية كبيرة.



وأوضح العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة "ETC" اليوم الثلاثاء، أن آخر يوم عمل كان الخميس الماضي، ووجد ترحابًا من زملائه وجمهوره لم يكن يتوقعه، إذ جاءه بعض الزملاء خصيصًا لوداعه في آخر يوم عمل، وهو ما أسعده.

أتمنى استمراري في العمل في الإذاعة حتى مماتي

وتابع: "أنا محب لإذاعة القرآن الكريم، متمنيًا استمراره للعمل في الإذاعة حتى مماته؛ حبًا في العمل الإذاعي، وحبًا في بلده" مؤكدا أنه كان يتمنى الاستمرار في عمله الإذاعي ببرنامج "قطوف من حدائق الإيمان" أو "تسابيح"، أو "مواقف إسلامية".

وأشار العرابي، إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الإعلامي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أخبره خلاله أنه لن يتخلى عنه؛ وهو أمر أسعده كثيرًا بعدما أظهر اهتمام الدولة بأبنائها، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدعمه القوافل الدعوية بمحافظات الجمهورية.

وأكمل ، أنه قدم من عمره 35 عاما للعمل الإذاعي؛ إذ بدأ العمل منذ العام 1987، مشيرا إلى أنه كان مراجعًا لغويًا للمسلسلات التاريخية والدينية؛ مثل "الحسن البصري والشيخ الشعراوي وعمر بن عبدالعزيز والإمام الغزالي»، وتذكر أنه عمل بالإذاعة ذات مرة لمدة 15 ساعة في يوم واحد".





