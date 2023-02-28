محافظ بني سويف يتابع استعدادات قطاع الزراعة لمحاصيل الموسم الصيفي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ،باعتباره أحد محاور الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري"، و تضمن الإشارة إلى اجتماع وكيل الوزارة بإدرة مركز الزراعات التعاقدية للتعاقد على مساحات من محصول (فول الصويا ، عباد الشمس ، الذرة الصفراء، السمسم)،وذلك خلال الموسم الصيفي 2023، والذي تناول سعر الضمان لكل محصول وكيفية التعاقد والتوريد وأهم الأصناف التي سيتم توفيرها من التقاوي لتلك المحاصيل الأربع.

كما تم تنفيد ندوات إرشادية استعدادًا لموسم زراعة القطن بمركز إهناسيا وقرية إهناسيا الخضراء مركز بني سويف وقرية دنديل بمركز ناصر، وركزت الندوات على تحفيز المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة من القطن، وأهمية ذلك للمزارع والدولة، التعريف بالصنف ومواعيد الزراعة المناسبة له، المعاملات الزراعية الجيدة لإعداد وتجهيز الأرض لزراعة القطن وتشمل جميع المعاملات الخاصة بإعداد وتجهيز الأرض للزراعة، بجانب تنظيم ندوة للتوعية ببنود ومواد القانون 73 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وتضمنت الندوة شرحا مفصلا لمواد القانون وإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين بشكل مفاجئ ودوري عند التعيين والترقية والتعاقد وكذلك الأطر القانونية التي تضمن حق الموظف والضمانات التي كفلها القانون للعامل .

تضمن التقرير إحصائيات لأنواع المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها، والتي شملت 252 ألف 798 فدان محاصيل حقلية (كالقمح، البرسيم، البنجر، البصل، الثوم، الفول، الحمص، الحلبة، القصب، الحدائق)، و29 ألف 279 فدان محاصيل خضر(طماطم، بطاطس، باذنجان، كرنب،جزر، لفت، سبانخ، فاصوليا، بسلة، كرات، فلفل)، بجانب 11 آلاف 404 فدان من المحاصيل الطبية والعطرية(شيح، نعناع، عتر، شبت، بقدونس، كسبرة، كرفس، كلانديولا، ينسون، ياسمين)،علاوة على متابعة أنشطة الإدارات الزراعية والتي شملت ندوات تدريبية والمرور على الزراعات وندوات ضمن مبادرة " ازرع" ، ومتابعة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري ، والمرور على الجمعيات ، ومتابعة الحقول الإرشادية التابعة لمنظمة الإيكاردا

فيما بلغ إجمالي كروت الفلاح المسجلة 207 ألف 123، من إجمالي عدد الحائزين 268ألف و945حائزًا، هذا بالإضافة إلى عمل برنامج السياسات المائية للمحاصيل المنزرعة والمحاصيل التي سيتم زراعتها بعد 15 يوم لوضع المقنن المائي لكل محصول وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للري،بجانب توزيع مخلوط فوسفيد الزنك على بعض المصارف لحماية المحاصيل من القوارض،علاوة على استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية سواء تعد في المهد أو تلك التي صدر بشأنها قرارات إزالة ، في حين قامت إدارة الإنتاج الحيواني بترخيص 32 محل لبيع الأعلاف وإجراء معاينة لمزرعة ماشية بمركز الواسطى، وإجراء تشغيل تجريبي لمصنع أعلاف، إضافة إلى حصر لصوب الخضار ، بالتوازي مع إجراء حصر للمشاتل التجارية الحكومية والأهلية وحصر المخلفات البستانية بالطن لتحديد نسبة ما تم تدويره من تلك المخلفات.