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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العدل يعرض جهود مصر في حقوق الإنسان أمام اللجنة الدائمة بالأمم المتحدة

وزير العدل
وزير العدل

عقدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الجلسة الأولي اليوم لمناقشة تقرير مصر الدوري الخامس في جنيف، والذي كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019، وشهدت الجلسة ترحيبًا من رئيسة اللجنة وأعضائها، برئيس الوفد وأعضاء الوفد.

وأدلى المستشار عمر مروان وزير العدل ببيانه الافتتاحي أمام اللجنة، والتي تضمنت عرضًا لأبرز جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق التي تضمنها العهد والمبينة في التقرير وأيضا الجهود خلال السنوات التي تلت إعداد التقرير، وحتى جلسة استعراضه، في مجالات متعددة أبرزها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العهد، ورعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير في منظومة السجون وتحويلها لمراكز للإصلاح والتاهيل، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، وحماية المرأة من مختلف صور العنف، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الفساد، ورعاية أوضاع الأجانب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والنهوض بالمجتمع المدني.

وأضاف البيان أن الإنجازات كثيرة إلا أن التحديات مازالت كبيرة، مشيرا إلى أن عملية تعزيز وتطوير حقوق الإنسان متراكمة ومستمرة، وأن مصر واثقة من قدرتها على المضي قدماً في طريق الإصلاح بخطى ثابتة.

واستمع الوفد إلى أسئلة الخبراء أعضاء اللجنة وتم الرد عليها من جانب رئيس وأعضاء الوفد المصري، ومن المقرر أن تستكمل لجنة الأمم المتحدة توجيه الأسئلة والاستماع إلى الردود في الجلسة الثانية المقرر عقدها صباح باكر.

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