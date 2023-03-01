أكلة العزومات.. إليك طريقة عمل المكرونة البشاميل

تعد المكرونة البشاميل من أشهى المأكولات التى يتم تقديمها فى العزومات والولائم وسفرة رمضان وحتى فى الأوقات العائلية المميزة تكن هذه الأكلة الضيف الرئيسي .



نعرض لكم طريقة عمل المكرونة البشاميل وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني .

مقادير المكرونة البشاميل

مكرونة

زيت أو سمن

ملح

فلفل اسود

لبن كريمة

زبدة

دقيق

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

جوزة الطيب

ورق لورى

بهارات

لحمة مفرومة

زعتر

طماطم بيوريه

مكعبات مرقة

صلصة طماطم

طريقة عمل المكرونة البشاميل

* اسلقي المكرونة فى ماء مغلى مع رشة ملح وزيت ثم صفيها.

*شوحي البصل مع اللحمة المفرومة و ثوم فى طاسة ساخنة حتى تكتسب اللون البنى مع زيت وملح وفلفل أسود ومكعب مرقة مطحون.

* ضعي الزعتر وبهارات اللحمة و جوزة الطيب ثم اللورا المطحونة وصلصة الطماطم أو الطماطم البيوريه و تقلب مع اللحمة حتى تنضج.

طريقة_عمل_صلصة_البشاميل

* فى حلة اخرى ضعي الدقيق مع الزبدة ومكعب المرقة حتى يحمص تماماً ثم ضعي اللبن تدريجيا وقلبي البشاميل حتى نحصل على القوام المطلوب و ضعي الكريمة.

* ضعي المكرونة المسلوقة مع اللحمة فى بايركس الفرن ثم أضيفي صوص البشاميل على المكرونة و تدخل الفرن حتى تحمر المكرونة البشاميل من الأعلى.

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