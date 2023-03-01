BMW تطلق iX5 هيدروجين المدعومة بخلايا وقود تويوتا| تفاصيل

أطلقت BMW أسطولًا تجريبيًا من طرازات iX5 Hydrogen التي استغرق صنعها أربع سنوات، ستتاح قريبًا الفرصة لعدد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية لاختبار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة وهي تدخل المرحلة التالية الحاسمة من التطوير.

BMW iX5 Hydrogen

كشفت شركة تصنيع السيارات الألمانية أن أسطولها التجريبي من طرازات iX5 Hydrogen يتكون من أقل من 100 مركبة سيتم تقديمها إلى أسواق مختلفة حول العالم لأغراض العرض والاختبار "لمختلف الفئات المستهدفة"، وسيتضمن البرنامج التجريبي تجارب القيادة التي ستمنح الأشخاص غير المشاركين في تطوير سيارات الدفع الرباعي الفرصة الأولى لمعرفة ما يدور حوله الأمر.

BMW iX5 Hydrogen

تحدث أوليفر زيبسي رئيس مجلس إدارة BMW في بيان عن السيارة الجديدة قائلاً "الهيدروجين هو مصدر طاقة متعدد الاستخدامات وله دور رئيسي يلعبه في عملية انتقال الطاقة وبالتالي في حماية المناخ، إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لتخزين ونقل الطاقات المتجددة، وأضاف قائلاً يجب أن نستخدم هذه الإمكانات لتسريع التحول في قطاع التنقل، الهيدروجين هو القطعة المفقودة عندما يتعلق الأمر بالتنقل بدون انبعاثات، لن تكون إحدى التقنيات بمفردها كافية لتمكين التنقل المحايد مناخيًا في جميع أنحاء العالم".

BMW iX5 Hydrogen

تم عرض BMW iX5 Hydrogen لأول مرة كمفهوم في معرض IAAللسيارات في عام 2019 ، وبينما تخلى العديد من مصنعي السيارات عن خططهم لمتابعة محركات الهيدروجين خلال السنوات القليلة الماضية، لا تزال BMWتعتقد أن لها دورًا مهمًا تلعبه.

BMW iX5 Hydrogen

يبدأ كل iX5 Hydrogen حياته كسيارة X5 قياسية تم بناؤها في مصنع صناعة السيارات في سبارتانبورج بولاية ساوث كارولينا، ثم يتم إرسال السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV إلى مركز الأبحاث والابتكار التابع للشركة في ميونيخ حيث تم تجهيز أرضية جديدة لاستيعاب خزانين ضخمين للهيدروجين في النفق الأوسط وتحت المقعد الخلفي.

BMW iX5 Hydrogen

تستورد BMW خلايا وقود فردية من تويوتا، ثم يتم استبدال محرك الاحتراق بوحدة دفع متكاملة تجمع بين المحرك الكهربائي وناقل الحركة وإلكترونيات الطاقة في هيكل مدمج.