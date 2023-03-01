ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطارين في اليونان إلى 26 شخصًا

أفادت وكالة "فرانس برس"، في نبأ عاجل نقلًا عن فرق الإطفاء باليونان، بارتفاع عدد ضحايا تصادم القطارين إلى 26 قتيلًا و85 مصابًا.

وقال متحدث باسم خدمات الإطفاء "تم العثور على 26 قتيلاً على الأقل حتى الآن"، مضيفًا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

حادث تصادم القطارين

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، كشف كونستانتينوس أجوراستوس حاكم منطقة ثيساليا تفاصيل الحادث لوسائل الإعلام المحلية، قائلًا إن قطار ركاب كان مسافرًا من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية وقطار بضائع من سالونيك إلى لاريسا اصطدما بشكل مباشر خارج المدينة الواقعة في وسط اليونان.

وأضاف أجوراستوس "كان الاصطدام قويا جدا"، لافتًا أن العربات الأربع الأولى خرجت عن مسارها، بينما دُمِرت العربات الأولى والثانية بالكامل تقريبًا.

ولفت إلى أنه تم إجلاء نحو 250 راكبا بسلام إلى ثيسالونيكي في حافلات.

من جانبه، وصف راكب يدعى أنجيلوس تسياموراس الحادث قائلًا: "كان الأمر أشبه بزلزال".