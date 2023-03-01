لن نعتمد عليها.. بيان عاجل من اليابان بشأن الأسلحة الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، أن اليابان تنوي عدم الاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر أساسي للأسلحة لبلاده وتنويع مصادر التسليح.

وقال رئيس الوزراء الياباني في خطاب ألقاه خلال مناقشات في لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، أن اعتنماد اليابان على الأسلحة الأمريكية في التسليح سيتوقف في المستقبل.

وأضاف كيشيدا أن اليابان تستطيع أن تنفذ ضربة مضادة ضد أي أهداف في أرض عدو محتمل في المستقبل وذلك يأتي لأغراض دفاعية لا غير، لافتا إلى أن هذا هو الدرع المحتمل لحماية شعبنا من الهجمات الصاروخية.

كما أشار رئيس الوزراء الياباني، إلى أن طوكيو لن تشارك في سباق التسلح مع الدول الأخرى.

وكانت قد اتخذت طوكيو في وقت سابق، قرارا حول شراء ما يصل إلى 400 صاروخ مجنح من طراز "توماهوك" الأمريكي بمدى يزيد عن 1,6 ألف كيلومتر.

ومن جهتها أفادت صحيفة "Nikkei" بأنه من المخطط أن يتم في عامي 2026 و2027 تثبيت هذه الصواريخ في السفن الحربية اليابانية المزودة لأنظمة "Aegis" الإلكترونية للتتبع والتوجيه.

ولتنفيذ هذا البرنامج ستخصص ميزانية اليابان في عام 2023 المالي 211,3 مليار ين (نحو 1,6 مليار دولار).