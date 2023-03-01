اختنق بالحبل.. نجاة ممثل عالمي من الموت أثناء تصوير أشهر أفلامه

كشف ممثل عالمي شهير قصة عن موته وعودته للحياة مرة أخرى أثناء تصوير أشهر وأنجح أفلامه منذ سنوات طويلة، بعدما اختنق بالحبل دون إدراك، وأنقذه فريق التدخل السريع في المكان.

وقال الممثل بريندان فريزر، في تصريحات له، إنه مات تقريبا أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم The Mummy، حينما التف الحبل حول رقبته، وظل معلقا في الهواء لفترة، وأطراف أصابعه فقط المتصلة بالأرض بشكل ضعيف.

وأوضح بريندان فريزر، أن مخرج The Mummy ذهب إليه أثناء تصوير المشهد في هذه الوضعية، وقال له إنه لا يبدو عليه أنه يموت فعليا، وعليه إجادة المشهد وإعادته مرة أخرى، ولم يتخيل أن يضر ذلك به.

وأشار بريندان فريزر إلى أنه شعر بروحه تنسحب، ومر برحلة من الأعراض الغريبة، حتى أيقظه منسق المشهد، وقال له، نفس الشيء حدث للفنان ميل جيبسون أثناء تصوير فيلمه الشهير أيضا Braveheart.

ومنذ فيلم The Mummy مر بريندان فريزر برحلة من التقلب والتعثر الفني، حتى عاد مؤخرا بفيلمه الناجح والمرشح للجوائز The Whale، الذي نال عنه الترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل، وحصل على جوائز الساج واختيارات النقاد.

وتدور أحداث فيلم The Whale حول تشارلي، معلم الجامعة البدين الذي يقترب من الموت بعد زيادة وزنه المفرطة، ومروره بأزمة شخصية ونفسية عديدة لم يستطع التغلب عليها.