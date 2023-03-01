عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اختنق بالحبل.. نجاة ممثل عالمي من الموت أثناء تصوير أشهر أفلامه

بريندان فريزر
بريندان فريزر

كشف ممثل عالمي شهير قصة عن موته وعودته للحياة مرة أخرى أثناء تصوير أشهر وأنجح أفلامه منذ سنوات طويلة، بعدما اختنق بالحبل دون إدراك، وأنقذه فريق التدخل السريع في المكان. 

وقال الممثل بريندان فريزر، في تصريحات له، إنه مات تقريبا أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم The Mummy، حينما التف الحبل حول رقبته، وظل معلقا في الهواء لفترة، وأطراف أصابعه فقط المتصلة بالأرض بشكل ضعيف. 

وأوضح بريندان فريزر، أن مخرج The Mummy ذهب إليه أثناء تصوير المشهد في هذه الوضعية، وقال له إنه لا يبدو عليه أنه يموت فعليا، وعليه إجادة المشهد وإعادته مرة أخرى، ولم يتخيل أن يضر ذلك به. 

 

 

وأشار بريندان فريزر إلى أنه شعر بروحه تنسحب، ومر برحلة من الأعراض الغريبة، حتى أيقظه منسق المشهد، وقال له، نفس الشيء حدث للفنان ميل جيبسون أثناء تصوير فيلمه الشهير أيضا Braveheart.

ومنذ فيلم The Mummy مر بريندان فريزر برحلة من التقلب والتعثر الفني، حتى عاد مؤخرا بفيلمه الناجح والمرشح للجوائز The Whale، الذي نال عنه الترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل، وحصل على جوائز الساج واختيارات النقاد. 

وتدور أحداث فيلم The Whale حول تشارلي، معلم الجامعة البدين الذي يقترب من الموت بعد زيادة وزنه المفرطة، ومروره بأزمة شخصية ونفسية عديدة لم يستطع التغلب عليها.

الموت التدخل السريع The Whale ميل جيبسون بريندان فريزر جوائز الساج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

أخبار الرياضة| اجتماع عاجل لمتعب مع الخطيب.. وانفراجة في غرامة كهربا للزمالك.. وتعليق مثير لمدرب الأبيض قبل مواجهة الأهلي

تفاصيل مشادة الشناوي مع رامي ربيعة بعد تعادل الأهلي أمام الداخلية

حبيته.. قاصر العمرانية تكشف تفاصيل علاقتها المحرمة مع سائق التوك توك

موضوعات متعلقة

ترشيحات الأوسكار.. بريندان فريزر لأول مرة ضمن قائمة أفضل ممثل عن The Whale

اختيارات النقاد.. بريندان فريزر ينفجر في البكاء بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل

ترشيحاتنا

أبرزها حظر التداول الحي.. شعبة الدواجن تقترح 3 حلول لضبط أسعار الفراخ

كواليس رفض النادي الأهلي رحيل محمد مجدي قفشة للدوري السعودي

تنبؤهات بزلازل في مصر وبركان بالبحر المتوسط .. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة

الإمارات تطلق محطات وقود بالذكاء الاصطناعي.. كيف تعمل؟

أمر مبرر.. بيان عاجل من الرئيس المجري بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو

مفاجأة.. إيران تعلن حل الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. أصوات البطن تشير للإصابة بأمراض عديدة

مع شروق الشمس.. رجل ينهي حياة مشرد بطريقة مأساوية في أمريكا

في ذكراها.. قصة الناجي الوحيد من مذبحة القلعة بسبب عشقه لزوجته

عايز كل الناس تاكل| تاجر يبيع الفرخة الحشو بـ25 جنيها في الشرقية.. فيديو

فيديو

بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ