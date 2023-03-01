وفد من جامعة النيل الأهلية يبحث مجالات التعاون مع هيئة "تنمية الصعيد"

زار وفد من جامعة النيل الأهلية التي يرأسها الدكتور وائل عقل رئيس الجامعة، مقر هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء، بهدف سبُل تعزيز التعاون بين الجانبين في شتى المجالات التنموية، وذلك في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 ".

ترأس وفد جامعة النيل الأهلية الدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال، رافقه كلًا من: الدكتورة إيرين سامي، استاذ مساعد قسم الهندسة الصناعية، ومدير مركز أبحاث النظم الهندسية الذكية بالجامعة، والدكتور محمود ناجي، والدكتور محمد عواض من كلية التعليم المستمر، والدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، ومحمود عبدالحميد، مسؤول العلاقات العامة والتواصل الحكومي بالجامعة.

في بداية اللقاء، أعرب اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن بالغ سعادته بتشريف وفد من جامعة النيل الأهلية، وحرصهم على تعزيز اواصر التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيدًا بدور جامعة النيل وجهودها البحثية وما تتمتع به من سمعة علمية.

وأوضح "صالح"، أن الهيئة تم إنشائها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتنمية والاهتمام بمحافظات الصعيد وإحداث طفرة كبيرة ومجابهة التحديات التي تواجه الصعيد، وكذلك توفير فرص العمل ومواجهة هجرة بعض الشباب من الصعيد.

وكشف "صالح"، أن الهيئة نفذت 27 مشروعا تنمويًا في 10 محافظات بالصعيد، هدفت إلى إحداث تنمية شاملة بالاشتراك مع جميع أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن أبرز المشروعات التي نفذتها الهيئة كانت مشروعات زراعية وصناعية وبيئية، وكذلك الاهتمام بالمحور الاجتماعي والاهتمام بالمواطن الصعيدي وتوفير فرص عمل له.

وأكد رئيس الهيئة، أن صعيد مصر يشهد تطويرًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حزمة من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بأيادي أبناء الصعيد، وسيشهد المزيد خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشاد الدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، ورئيس وفد الجامعة، بالجهود المبذولة من جانب هيئة تنمية الصعيد، مشيرًا إلى أن صعيد مصر يشهد اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي الذي أعاد وضعه على خارطة التنمية، بعد عقود من التهميش والتجاهل.

واستعرض الدكتور حسن علي، استاذ الاقتصاد وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، جهود الجامعة ورسالتها العلمية وما حققته من إنجازات على الصعيد العلمي والبحثي، كما استعرض دورها المجتمعي تجاه بلدها، ورسالتها السامية التي تهدف إلى خدمة الوطن، وسبُل تحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد بما يعود بالنفع على أبنائه.

وفي نهاية اللقاء، حرص الدكتور حسن علي، رئيس وفد جامعة النيل الأهلية، على توجيه دعوة لهيئة تنمية الصعيد، لزيارة الجامعة، والوقوف على أرض الواقع على إسهاماتها وإنجازاتها، كما اتفق الجانبان على تعزيز التواصل واستمرار التعاون المشترك بينهما.

يشار إلى أن جامعة النيل الاهلية تعد أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولها الريادة في التعليم والبحث والابتكار.