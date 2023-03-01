عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الطب الشرعي كلمة السر.. مفاجأة تقلب الموازين في قضية سعد لمجرد

سعد لمجرد
سعد لمجرد

خلال الساعات الماضية تصدر أسم الفنان سعد لمجرد مواقع التواصل الإجتماعي بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة الاغتصاب . 

ولكن يبدو أن هناك مفاجات سوف تشهدها القضية خلال الفترة القادمة، نشرت الصحفية اللبنانية رولا نصر صورة مأخوذة عن موقع مغربي متحدث باللغة الفرنسية قال فيه إنه وبناء لمصادره فإن الطب الشرعي لم يدن سعد المجرد بالاغتصاب.

وأكد طبيب الطب الشرعي الذي فحص رول بريول أن عدم وجود اغتصاب أو اتصال جنسي وأن اختبارات الحيوانات المنوية الذي تم إجراؤه كان سلبيًّا.

بحضور الوزراء.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

محامي سعد لمجرد يتحدث :


كشف جان مارك، محامى الفنان المغربى سعد لمجرد، عن تصرف جديد يقوم به فى القضية المتهم فيها لمجرد باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، وقضت فيها المحكمة بحبس ست سنوات.

وقال جان مارك، فى تصريحات لبرنامج “et بالعربى": “تقدمنا بمذكرة للاستئناف على الحكم الذى صدر ضد موكلى بالحب ست سنوات، والمحكمة استندت إلى كلام الفتاة الفرنسية”.

وأوضح جان مارك: “تحدثت مع سعد لمجرد وهو لا يزال يرغب فى الدفاع عن نفسه ومثابر إلى درجة كبيرة، وطلب منى توجيه رسالة إلى محبيه وجمهور بأن يصدقونه ولا يتخلون عنه”.

وأضاف أن سعد يشعر بالإحباط بعد صدور قرار بحبسه. 

سعد لمجرد لبنان الفنان سعد لمجرد الفتاة الفرنسية سجن سعد لمجرد الفتاة الفرنسية لورا بريول لورا بريول الفنان المغربي سعد لمجرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

تغريدة جديدة لـ العالم الهولندي: زلزال قوي خلال أيام بهذه الدولة|تفاصيل مرعبة

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

اجتماع عاجل مع الخطيب.. عماد متعب يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

ترشيحاتنا

بعد إصابه 5 فلسطينيين.. الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على منفذ هجوم أريحا

تعويض مالي ضخم مطلوب من سعد لمجرد في قضية الاغتصاب.. ما الحقيقة

ذاكرة حية لأمة أبية.. القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

زعيم بيلاروسيا لرئيس الصين: ندعم مقترحاتكم لإنهاء الحرب

وقت حرج| تحرك عاجل من سلطات فنلندا بعد حرق صورة لـ أردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر بصرك بثوان.. زرافة تقع بين عشرات الحيوانات بالصورة| وهذا الحل

بعد ظهورها الجريء.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ حلا شيحة

بحضور الوزراء.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

بعد اختفائه في ظروف غامضة.. اكتشاف جثة رجل داخل حيوان مفترس بالأرجنتين

فيديو

خسائر تلاحق الذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم الأربعاء

بحضور الوزراء.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

وصلة رقص سمية الخشاب على أغنية طليقها أحمد سعد.. شاهد

خلوا بالكم.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ