الطب الشرعي كلمة السر.. مفاجأة تقلب الموازين في قضية سعد لمجرد

خلال الساعات الماضية تصدر أسم الفنان سعد لمجرد مواقع التواصل الإجتماعي بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة الاغتصاب .

ولكن يبدو أن هناك مفاجات سوف تشهدها القضية خلال الفترة القادمة، نشرت الصحفية اللبنانية رولا نصر صورة مأخوذة عن موقع مغربي متحدث باللغة الفرنسية قال فيه إنه وبناء لمصادره فإن الطب الشرعي لم يدن سعد المجرد بالاغتصاب.

وأكد طبيب الطب الشرعي الذي فحص رول بريول أن عدم وجود اغتصاب أو اتصال جنسي وأن اختبارات الحيوانات المنوية الذي تم إجراؤه كان سلبيًّا.

محامي سعد لمجرد يتحدث :



كشف جان مارك، محامى الفنان المغربى سعد لمجرد، عن تصرف جديد يقوم به فى القضية المتهم فيها لمجرد باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، وقضت فيها المحكمة بحبس ست سنوات.

وقال جان مارك، فى تصريحات لبرنامج “et بالعربى": “تقدمنا بمذكرة للاستئناف على الحكم الذى صدر ضد موكلى بالحب ست سنوات، والمحكمة استندت إلى كلام الفتاة الفرنسية”.

وأوضح جان مارك: “تحدثت مع سعد لمجرد وهو لا يزال يرغب فى الدفاع عن نفسه ومثابر إلى درجة كبيرة، وطلب منى توجيه رسالة إلى محبيه وجمهور بأن يصدقونه ولا يتخلون عنه”.

وأضاف أن سعد يشعر بالإحباط بعد صدور قرار بحبسه.