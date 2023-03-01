تجارة بني سويف تطلق مبادرة "كشاف المواهب الفنية"

أطلقت كلية التجارةجامعة بني سويف، مبادرة بعنوان "كشاف المواهب الفنية" تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الوهاب عميد الكلية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية المواهب الشابة ودعمها، لتضيف لمبادراتها القوية مبادرة جديدة لاكتشاف المبدعين وتشجيع المواهب.

ووجه الدكتور منصور حسن، بضرورة وضع وصياغة آلية فعالة لاكتشاف الطلاب الموهوبين في كافة المجالات، والأنشطة العلمية والفنية والثقافية والرياضية على مستوى كليات الجامعة، الأمر الذي يساعد في رعايتهم وصقل مواهبهم على النحو الأمثل علمياً وفنياً وذهنياً وإعدادهم على أعلى مستوى حتى يتمكنوا من المنافسة والتميز على كافة المستويات.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الوهاب عميد الكلية، أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب في مجالات العزف والغناء والتمثيل والتقليد والفنون التشكيلية، حيث تم وضع أسس وقواعد منظمة لاختيار تلك المواهب مع وضع خطة مدروسة لرعاية تلك المواهب التي تم اختيارها.