رد فعل غير متوقع من والدة سعد لمجرد بعد سجنه.. والجمهور يتدخل

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان سعد لمجرد مواقع التواصل الإجتماعي بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة الاغتصاب.

والتزمت الفنانة نزهة الركراكي والدة الفنان المغربي سعد لمجرد الصمت بعد صدور حكم بحبسه ، حيث لم تقم بنشر اي منشورات جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وقام عدد من المتابعين لها بالتعليق على منشورات قديمة داعين الله أن يمنحها الصبر في تلك الأزمة التي لحقت بالعائلة.

سعد لمجرد ووالدته

محامي سعد لمجرد يتحدث :



كشف جان مارك، محامى الفنان المغربى سعد لمجرد، عن تصرف جديد يقوم به فى القضية المتهم فيها لمجرد باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، وقضت فيها المحكمة بحبس ست سنوات.

وقال جان مارك، فى تصريحات لبرنامج “et بالعربى": “تقدمنا بمذكرة للاستئناف على الحكم الذى صدر ضد موكلى بالحب ست سنوات، والمحكمة استندت إلى كلام الفتاة الفرنسية”.

وأوضح جان مارك: “تحدثت مع سعد لمجرد وهو لا يزال يرغب فى الدفاع عن نفسه ومثابر إلى درجة كبيرة، وطلب منى توجيه رسالة إلى محبيه وجمهور بأن يصدقونه ولا يتخلون عنه”.

وأضاف أن سعد يشعر بالإحباط بعد صدور قرار بحبسه.