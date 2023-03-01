ابنك مات يا إيمان.. شاب يدفع حياته ثمنا لأقساط موتوسيكل الدليفري بدمياط

عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" تقريرا بعنوان، شاب يدفع حياته ثمنا لأقساط موتوسيكل "الدليفري" بدمياط.

ووفقا للتقرير، قالت والدة محمد زغلول سائق "الدليفري": "محمد ابني كان إنسان محترم جدا وكان يريد العمل فى أى شئ.. وكلما كان يجد عمل ويجد صديق له يريد هذا العمل يعطيه الفرصة.. إلى أن قرر العمل سائق دليفري، وشراء موتوسيكل بالتقسيط".

كيفية حدوث واقعة سائق الدليفري

وتابعت أن أصحاب الموتوسيكل كانوا يتصلون به كثيرا ليدفع بقية أقساطه، وفي آخر مرة قالهم "تعبان ومش قادر بس هحاول أقوم وأجيلك وذهب بالفعل.. وفجأ اتصلت بي عمته وقالت لي ابنك مات يا إيمان".

وأكد شقيق محمد زغلول، سائق "الدليفري": "أنا ومحمد أخي كنا روح واحدة وكنا توأم فى أى مشكلة.. وكان ماشي فى حاله فى الطريق ولقي ناس ثبتوه، وجاءني اتصال من تليفونه بأنه عمل حادث".