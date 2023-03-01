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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علوم البحار : نعيد استزراع الشعاب المرجانية

الشعاب المرجانية
الشعاب المرجانية

قال الدكتور عمرو زكريا ، رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إن أزمة الشعاب المرجانية أمر هام نسعى إلى أن نعمل على إعادة استزراع لها حتى لا يتأثر قطاع السياحة الذي يدخل على الأقل لمصر المليارات لذا نضع برامج لحماية الشعاب المرجانية في مصر.

وأوضح "زكريا " لصدى البلد أن ارتفاع منسوب البحار كان من أهم المشكلات التي تناولناها خلال مؤتمر المناخ لأن زيادة المنسوب قد تؤثر ذلك على الأراضي الزراعية في مصر بالإضافة إلى شرح خطورة زيادة الحموضة التي تؤثر على الشعاب المرجانية، بالإضافة لكيفية الحد من ارتفاع منسوب البحار التي تهدد المدن الساحلية.

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وتابع : "نحن نسعى للتميز و ندير إمكانتنا طبقا للأهداف التي نريدها وبناء على ذلك اختارونا لتمثيل الشرق الأوسط وأفريقيا ، مشيرا إلى أن المعهد أدار 10 فعاليات في جميع التخصصات خلالها كنا ندير استراتيجية علوم البحار في افريقيا بالإضافة إلى فاعلية خاصة بالشرق الاوسط وأثر التغيرات المناخية على الشعاب المرجانية في مصر ومن أهم المناطق السياحية كما أنها أخر منطقة مازالت تحافظ على بيئتها الا أن ظهرت بعض التهديدات البيئية لها".

الشرق الاوسط الأراضى الزراعية علوم البحار

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