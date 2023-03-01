محافظ المنوفية يختار مديري عموم المجازر والأمراض المتوطنة بمديريات الصحة

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطرى ، ومدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك لاختيار الأكفأ والأنسب بهدف الارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة ، ومديري مديريات التنظيم والإدارة والصحة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، ومدير عام الشئون القانونية بالديوان العام.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إجراء مقابلات شخصية لـ (11) من المتقدمين لشغل تلك الوظائف القيادية ، مؤكداً بأن اللجنة قامت بفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وطبقاً للمعايير والشروط المنظمة لشغل تلك الوظائف ، ومضيفاً أن اللجنة قد ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء ، فضلا عن توجيه عدة أسئلة إليهم لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.



وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للجهاز الإدارى بالمحافظة وذلك من خلال الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت بكفاءة وجودة ، مضيفاً أن هذا يأتي تطبيقاً لمبدأ العدالة والشفافية لشغل الوظائف القيادية واتاحة الفرصة أمام الجميع دون مجاملة.