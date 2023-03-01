سفير ألمانيا بالقاهرة يتفقد مشروع هوية مصر البصرية بمحطة سكك حديد أسوان

تفقد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدكتور أشرف منصور مشروع هوية مصر البصرية، التابع لجامعة أسوان والذي تم تنفيذه في محطة السكة الحديدية بأسوان.

وبدأت المبادرة في عام 2017 بتصميم الهوية البصرية لمدينة الأقصر بتكليف رسمي، والهدف منه هو تحويل المدن من حيز إلى مكان يحمل دفء المنزل من خلال التداعيات القوية والمحسوسة.

والهوية البصرية للمدينة هي الأداة الاستراتيجية التي تمد المدينة بقيمة اقتصادية وسياسية وثقافية وتعتمد هذه المبادرة علي فرق عمل عديدة تابعة للجامعة الألمانية وهي كليات هندسة تكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية وتكنولوجيا الأدارة والفنون والعلوم التطبيقية.

وكان السفير الألماني ورئيس جامعة أسوان قد شاركا في فاعليات الأسبوع الثقافي الألماني بقاعة المشير حسين طنطاوي بالحرم الجامعي بأسوان بحضور الوفد المرافق له، ونواب رئيس الجامعة ورؤساء عدد من شركات الكهرباء والطاقة بأسوان وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة، حيث قدم رئيس جامعة أسوان درع الجامعة للسفير الألماني، فيما قدم السفير الألماني هدايا تذكارية لرئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة.

وأعرب فرانك هارتمان عن سعادته بالتواجد في محافظة أسوان، حيث زار بها العديد من المعالم الآثرية والمشروعات التنموية بالمحافظة، مشيدا بعمق العلاقة بين البلدين علي مر السنين.