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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ أسوان ونقيب المعلمين يكرمان 42 معلما مثاليا ويشهدان قرعة العمرة

صدى البلد

كرم  اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، 42 معلما ومعلمة مثالية، باللجان النقابية للمعلمين بإدفو ودراو ونصر النوبة وكوم امبو ومركز أسوان وبندر أسوان، خلال الحفل الذي نظمته النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان برئاسة ياسين عبدالصبور رئيس النقابة الفرعية، بحضور هيئة مكتب النقابة العامة، ومشاركة عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وعدد من القيادات التعليمية والنقابية والحزبية والشعبية بالمحافظة.

وعلى هامش الحفل، شهد نقيب المعلمين ومحافظ أسوان، إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين من أعضاء اللجان النقابية للمعلمين بأسوان برحلات عمرة .

وأكد خلف الزناتي أن النقابة لن تتوانى لحظة في تقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي والتقدير للمعلمين تقديرا لدورهم الرائد من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، متمنياً للفائزين عمرة مقبولة وعوداً حميداً لأرض الوطن.

وعقب إعلان القرعة اختلطت مشاعر الفرح بين الفائزين ما بين التكبير بالدعاء والبكاء فرحاً بفوزهم لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة .

وأشاد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، باهتمام نقابة المعلمين الواضح بتطوير منظومة العملية التعليمية، وتقديم خدمات للمعلمين ودورها في خلق كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وأكد اللواء أشرف عطيه، أن نقابة المعلمين دائما رائدة في رسم صورة مشرفة للعمل الإنساني، واهتمامها الدؤوب بتكريم أعضاءها والثناء على جهودهم الحثيثة لخدمة العملية التعليمية.

وشدد محافظ أسوان على أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى كل جهد مخلص، بما يدفع عجلة التنمية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات التنمية في محافظة أسوان.

من جانبه، أكد ياسين عبدالصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين أسوان، أن المعلم هو حجر الزاوية في نجاح العملية التعليمية، وصاحب رسالة في تربية النشئ وبناء إنسان قادر على بناء الوطن والنهوض به. 
وخلال الحفل ، قدمت فرقة توشكى النوبية عرضا غنائيا واستعراضا على أنغام الموسيقى النوبية. 

وفي نهاية الحفل، تبادل كلا من نقيب المعلمين ومحافظ أسوان الدروع، كما قدم ياسين عبدالصبور درع النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان إلى المحافظ.

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