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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدير الجامع الأزهر : نولي اهتماما بالغا بالنشء بناة الوطن في المستقبل

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

استقبل الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء ، طلاب الرحلة العلمية بمعهد صفط الخرسا الإبتدائي الإعدادي الأزهري بمحافظة بني سويف، والذي ضم ٤٠ طالبا ومشرفا، وذلك للتعرف على معالم أقدم صرح للوسطية بمصر.

تبني المنهج الأزهري الوسطي

رافق الوفد الطلابي خلال زيارته للجامع الأزهر، مسئولي العلاقات العامة بالجامع الأزهر ، والذين قدموا شرحا وافيا للوفد خلال الجولة عن الجامع الأزهر ، حيث تناولوا من خلالها الجانب التاريخي والأثري للجامع الأزهر.

إضافة إلى توضيح الجانب التوعوي الذي يقوم به الجامع من خلال أنشطته العملية التي يشرف عليها الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر؛ والتي تتمثل في أروقة القرآن الكريم والتجويد للطفل وللكبار بالجامع الأزهر وجميع الفروع الخارجية بالمحافظات، وكذا رواق العلوم الشرعية والعربية، وبرنامج شرح كتب التراث الذي يقوم بشرح أمهات الكتب في اللغة العربية والعقيدة.

وأثناء حواره مع الطلاب، تحدث الدكتور هاني عودة، عن بعض القيم الإسلامية التي أوصى الشرع الحنيف بالتخلق بها والالتزام بالاعتدال وتبني المنهج الأزهري الوسطي، كما تطرق إلى اهتمام الجامع الأزهر بنشر العلم الوسطي لجميع الراغبين.

واكد د عودة، أن الجامع الأزهر من خلال قيادته الحكيمة المتمثلة في إمام الأزهر الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يولي اهتماما بالغا بالنشء الذين هم بناة الوطن في المستقبل، فمن خلال توجيهات فضيلة الإمام الأكبر ومتابعات وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، تم فتح ١٠٤٥ فرعا لرواق الطفل بجميع أنحاء الجمهورية تحظَى محافظة بني سويف بأكثر من ٣٥ فرعا.

وفي نهاية الزيارة، عبر الطلاب عن بالغ سعادتهم بزيارة هذا الصرح الشامخ، والذي يزيد عمره عن الألف عام، متمنين تعميم هذه الزيارات لجميع طلاب الأزهر.

الأزهر الجامع الازهر الدكتور هاني عودة الدكتور عبد المنعم فؤاد القيم الإسلامية المنهج الأزهري معهد صفط الخرسا

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