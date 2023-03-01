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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شبابية.. شريهان تخطف الأنظار داخل منزلها قبل التوقف عن التمثيل.. شاهد

شريهان
شريهان

نشرت الفنانة شريهان صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى من داخل منزلها. 

وظهرت شريهان فى الصورة بإطلالة شبابية حيث تعود الصور الى ما قبل توقفها عن التمثيل تقريبا.

شريهان

وتحب الفنانة شريهان ان تشارك جمهورها بعض الصور لها او من اعمالها الخالدة تستعيد من خلالها الذكريات الجميلة التى جمعتها بابطال اعمالها او المواقف الشخصية لها. 

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شريهان ومسرحية كوكو شانيل  

يذكر أن آخر أعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

وكانت شريهان قدمت ايضا منذ عامين تقريبا إعلان فى رمضان خطف الانظار وتصدرت من خلاله التريند وكان هذا الإعلان حديث السوشيال ميديا خاصة انها جسدت فيه ما تعرضت لها خلال الحادثة الشهير التى تسببت فى ابتعادها عن التمثيل. 

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