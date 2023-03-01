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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين.. عضو التحالف الوطني: تقديم المساعدة للأشخاص الأولى بالرعاية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال طارق حسن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مؤسسة مصر الخير تجهز قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من توزيع المساعدات، موضحَا أن الأنشطة التي تقدمها مصر الخير تشمل العديد من الأنشطة مثل كرتونة الأغذية وكارت الخير، وتقديم الوجبات الساخنة من خلال الخيام الرمضانية، كما سيتم توفير ملابس العيد للأطفال.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي "محمود السعيد "، خلال فقرة "تغطية خاصة"، المذاعة على قناة "اكسترا نيوز" أن،  هدف التحالف الوصول إلى جميع المستفيدين بشتى أنحاء الجمهورية، لإدخال السعادة والسرور على قلوبهم، مشيرَا إلى أن قاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين من خدمات ومساعدات التحالف الوطني،  تتم بناء على بيانات دقيقة و دراسة للحالات الأشد احتياجَا، بالمشاركة مع الجمعيات التابعة بمختلف المحافظات، بحيث لا يتم تقديم مساعدة لشخص هناك من هو أولى بها منه.

 

التحالف الوطني


وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ملابس العيد يتم الاستفادة بها عن طريق كارت بقيمة محددة يتم إعطاؤه للمستفيد لشراء ما يريده من أحد الفروع الداخلة في بروتوكول التحالف الوطني، مما يوفر لأطفالنا شراء ما يرغبون به دون فرض أى شىء عليهم، مؤكدَا أن هذه الفروع تقدم أفضل المنتجات، ويتم متابعتها من قبل المؤسسة للتأكد من ذلك.

 

التحالف الوطني طارق حسن مصر الخير كارت الخير الخيام الرمضانية

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