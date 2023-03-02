طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة| بأسهل الخطوات

بطاطس باللحمة المفرومة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة.

مقادير بطاطس باللحمة المفرومة



٢كيلو بطاطس مهروسة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة زبدة

(الحشوة)

ربع كيلو لحمة مفرومة

ربع كيلو بصل مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢ملعقة كبيرة صلصة

زيت نباتي

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير بطاطس باللحمة المفرومة



في بولة نضع البطاطس والزبدة والبقدونس والثوم ونقلب جيداً ثم نضيف رشة ملح وفلفل أسود وجوزة الطيب والقليل من الزيت ونهرسها جيداً ثم نشكلها على شكل كرات كبيرة متساوية مع عمل تجويف من المنتصف كما وضحنا بالحلقة ثم في بايركس نرص كرات البطاطس المجوفة ونرش عليها رشة من الجبنة الموتزاريلا ثم نضع الحشوة ثم نضع باقي كمية الجبنة الموتزاريلا على الوجه وندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

لعمل الحشوة

في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع اللحمة المفرومة والبصل والتوابل كلها ونقلب جيداً ثم نحفر في المنتصف ونضع الثوم والصلصة والسكر ونقلب ثم نضع القليل من الماء الساخن ونقلب جيداً ونتركها حتى تمام النضج.