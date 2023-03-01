35 درجة .. الأرصاد توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن طقس الغد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس الأيام القادمة.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن البلاد تشهد حالة من الارتفاع في درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع، لتكون ذروتها الغد وتصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية.

وحذرت: غدا هو ذروة موجة الطقس الحار، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية مرتفعة الحرارة، مما يترتب عليه زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، متابعة: درجة الحرارة ستسجل غدا 35 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت: سيكون هناك تكون للشبورة المائية، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة، سيعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، مشددة بأهمية ارتداء الكمامة لمرضى الجيوب الأنفية.

وشددت على أهمية ارتداء الملابس الشتوية، خاصة خلال فترة الليل، متابعة: الموجة الحارة ستنكسر بداية من يوم الجمعة القادمة، وسيحدث معه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا.