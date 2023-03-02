جامعة الفيوم: ️استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي

عقد اجتماع منسقي مشروع التنور المجتمعي الدوري الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢ ، بقاعة الاجتماعات بجامعة الفيوم ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي، حتاتة، رئيس جامعة الفيوم ، و برئاسة أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة للشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف أ.د آمال ربيع مدير المشروع.

أوضح أ.د عاصم العيسوي أنه تم نجاح ١١١٢٢ أميًّا في أقل من سنتين، من تنفيذ مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم ، وهذا أنجاز يحسب لجامعة الفيوم .

كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها جدول زيارات الدعم الفني، والدورات التدريبية لطلاب الكليات المشاركة في المشروع، وتقييم أداء بعض الكليات، والاستعداد لقافلة تنموية، وسبل معالجة بعض الصعوبات التي تواجه المشروع، وكيفية التغلب عليها، وفي نهاية الاجتماع، وكيفية الحصول على الأميين، وكيفية جذب الدارسين، والمناهج التعليمية المستخدمة، ونماذج الامتحانات، والرد على تساؤلات المنسقين.

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