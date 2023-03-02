عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفاد مركز رصد الزلازل الأمريكي في بيان عاجل له منذ قليل، بأن زلزالاً عنيفَا ضرب جزيرة سومطرة الإندوسية.

من جانب آخر، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، وقد ضرب جنوب جزيرة سومطرة.

وكانت إندونسيا شهدت منذ أيام، زلزالاً عنيفًا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 101 كيلومتر من مدينة بالو في جزيرة سولاوسي.

بقوة 5.5 ريختر.. زلزال خطير يضرب منطقة سولاويسي في إندونيسيا

بقوة 6.5 ريختر.. زلزال جديد يضرب إندونيسيا

الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.

زلزال أخبار زلزال اليوم آخر زلزال إندونسيا زلازل تضرب إندونسيا زلزال اندونسيا فيضانات مرعبة تضرب إندونسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

خالف التوقعات .. تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

موضوعات متعلقة

بقوة 5.5 ريختر.. زلزال خطير يضرب منطقة سولاويسي في إندونيسيا

بقوة 6.5 ريختر.. زلزال جديد يضرب إندونيسيا

5.2 ريختر.. زلزال قوي جديد يضرب إندونيسيا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

أيام رفع الأعمال الى الله.. ليست فى ليلة النصف من شعبان فقط

طبيب مصري ينجح في إنقاذ حياة طفلة سودانية بجراحة نادرة.. تفاصيل

رغم أهميتها.. الخطيب يؤجل جلسته مع كولر لهذا السبب

موقف غريب يضع كولر في ورطة مع مجلس إدارة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك بـ طريقة عمل خبز الجبنة| مذاق لا يقاوم

المستشرقة الأرمينية صونا طونيكيان: الجامعات داخل أرمينيا تأثرت بالحرب.. وفقدنا الأمل لحد كبير |حوار

جريء وملفت.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بفستانها| شاهد

اللاعب صور إعلانًا.. حقيقة دفع رامز جلال غرامة كهربا |التفاصيل

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ