زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأمريكي في بيان عاجل له منذ قليل، بأن زلزالاً عنيفَا ضرب جزيرة سومطرة الإندوسية.

من جانب آخر، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، وقد ضرب جنوب جزيرة سومطرة.

وكانت إندونسيا شهدت منذ أيام، زلزالاً عنيفًا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 101 كيلومتر من مدينة بالو في جزيرة سولاوسي.

الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.