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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأب الروحي للهواتف المحمولة:في المستقبل ستصبح مدمجة في أجسامنا ولن تحتاج لشحن

مارتي كوبر، مخترع
مارتي كوبر، مخترع الهواتف المحمولة

قال مارتي كوبر، مخترع الهواتف المحمولة إن الجيل القادم من الهواتف الذكية سيكون عبارة عن أجهزة مدمجة في الجسم على هيئة شرائح يتم وضعها تحت جلد الأذن.    

 

وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية فإن مارتي كوبر قال إن مثل الهواتف الذكية المستقبلية  لن تحتاج إلى الشحن ، لأن "جسمك هو الشاحن المثالي"، مضيفا أنه لم يكن يتخيل أبدًا أن تصبح الهواتف بمثابة أجهزة كمبيوتر محمولة كما هو الحال اليوم. 

 

 وكشف كوبر - خلال مؤتمر MWC المنعقد في مدينة برشلونة - عن رؤيته المستقبلية للبشرية وما ستكون عليه الهواتف حيث يرى أنه سيتم تعزيز أجسادنا بشرائح ميكروية وأجهزة استشعار قوية. 

 

ونوه كوبر إلى أن الهواتف الذكية أصبحت معقدة للغاية مع العديد من التطبيقات كما أن الشاشة لا تتناسب مع انحناء الوجه البشري.

 

ووصف الأب الروحي للهوتف الذكية الخصوصية بأنها مشكلة خطيرة للغاية، كما أكد أن إدمان الهواتف يمثل مشكلة كبيرة أيضا، لكنه يمتلك لنظرة متفائلة تجاه الوضع في المستقبل ، قائلا : "لدي إيمان راسخ بالإنسانية". "ألقي نظرة على التاريخ وألقي نظرة على كل التطورات التي حققناها مع التكنولوجيا ، وبطريقة ما اكتشفها الناس." 

 

وأضاف “الناس أفضل حالًا الآن، ويعيشون لفترة أطول، كما أنهم أكثر ثراءً ، وهم أكثر صحة مما كانوا عليه من قبل، لدينا نجاحات وإخفاقات لكن بشكل عام ، الإنسانية تتقدم ”. 

 

 

 

 

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