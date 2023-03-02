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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة أوكرانيا تتصدر المناقشات قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

احتلت الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من عام في أوكرانيا، محور المناقشات في نيودلهي، الأربعاء، عشية اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن نجاح القمة يتوقف على مدى مساهمتها في إنهاء الصراع.

وقالت روسيا إنها ستستغل الاجتماع لإطلاع المجتمع الدولي على الطرف المسؤول عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها دول العالم.

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وبدورها شددت ألمانيا على أنها ستواجه "الدعاية" الروسية في اجتماع مجموعة العشرين، في الوقت الذي أشارت فيه الولايات المتحدة إلى أهمية أن تواصل المجموعة التنديد بروسيا.

ويأتي اجتماع وزراء الخارجية بعد أيام من اجتماع عقده وزراء مالية مجموعة العشرين في بنجالورو حيث طغى الصراع في أوكرانيا على المناقشات.

ودخل مندوبو الدول المشاركة بالاجتماع في جدال بشأن إدانة روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وفشلوا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إصدار بيان مشترك ليضطروا في النهاية إلى صياغة وثيقة موجزة.

وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع الغنية، إضافة إلى روسيا والصين والهند والبرازيل وأستراليا والسعودية، ودول أخرى.

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إقناع روسيا

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين: "يجب إدانة هذه الحرب". وأضاف: "آمل أن تستخدم الهند قدراتها الدبلوماسية لإقناع روسيا بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي.. وأنا متأكد من قدرتها على ذلك".

وأشار مصدر في الاتحاد الأوروبي إلى أن وفد التكتل لن يؤيد أي بيان يصدر عن اجتماع مجموعة العشرين ما لم يتضمن إدانة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وجاءت التصريحات بعد ساعات من إعلان روسيا أنها تعتبر مجموعة العشرين منتدى مرموقاً "حيث يجب اتخاذ قرارات توافقية متوازنة لصالح البشرية جمعاء".

وقالت السفارة الروسية في نيودلهي في بيان، الثلاثاء: "نعتزم التحدث بحزم وصراحة عن أسباب المشكلات الجسيمة الحالية التي تعاني منها السياسة العالمية والاقتصاد العالمي، وعن الجهة المحرضة على هذه المشكلات".

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وأضافت: "السياسة التدميرية للولايات المتحدة وحلفائها، وضعت العالم بالفعل على شفا كارثة وأثارت انتكاسة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفاقمت بشدة وضع الدول الأكثر فقراً".

من جانبه، قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، إن الصراع الروسي الأوكراني سيكون جزءاً مهماً من المناقشات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، لكن الهند، البلد المضيف، على ثقة من أن التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ستحظى باهتمام مماثل.

وأضاف كواترا للصحفيين مع وصول وزراء الخارجية إلى نيودلهي لحضور الاجتماع: "نعم، نظراً لطبيعة وتطور الوضع في الصراع الروسي الأوكراني، سيكون الأمر نقطة مهمة في المناقشات".

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