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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف: التقارير الروسية بشأن تلقي أوكرانيا مواد مشعة مزيفة ومستفزة

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، اليوم الأربعاء‏، إن التقارير الروسية التي تفيد بتلقي أوكرانيا مواد مشعة مزيفة ومستفزة.

‏وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو قلقة بشأن معلومات تفيد بأن كييف يمكن أن تقوم بالاستفزاز، باستخدام مواد مشعة بالقرب من ترانسنيستريا حيث تتصاعد التوترات. 

وأضافت أن الموانئ في منطقة أوديسا التي شاركت في صفقة تصدير الحبوب كان من الممكن استخدامها لتسليم المواد المشعة إلى أوكرانيا.‏

‏وقال نيكولينكو، إن ادعاء روسيا بأن أوكرانيا تلقت مواد إشعاعية للقيام بعمل استفزازي لـ روسيا هو خبر مزيف، لافتا إلى أن أوكرانيا ملتزمة التزاما صارما بعدم انتشار الأسلحة النووية.

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‏ووفقا لما قالته زخاروفا، ففي 16 فبراير تم تسليم حاويات تحتوي على مواد مشعة وعلامات باللغة الإنجليزية إلى ميناء تشيرنومورسك من أراضي دولة أوروبية تتجاوز التفتيش الجمركي. 

وقالت المتحدثة بأسم الخارجية الروسية، إنه في 19 فبراير تم تسليم حاويات مماثلة تحتوي على المادة المشعة California-252، والتي يقال إنها تستخدم بنشاط في التحقق من سلامة مفاعلات محطة الطاقة النووية، إلى ميناء أوديسا على إحدى سفن الشحن الجاف، مضيفا: "تم تعطيل نظام المراقبة المشعة أثناء استقباله في الميناء".‏

‏وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، إن نظام كييف خطط للقيام باستفزاز لإلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية في الضربات العشوائية على المواقع الخطرة للإشعاع.‏

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