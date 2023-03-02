نزلت عن 100 جنيه|البيض يتراجع بقوة لأول مرة منذ 3 شهور

تراجعت أسعار البيض اليوم في مصر بشكل غير متوقع لتسجل سعر الكرتونة أقل من 100 جنيه ، كأقل سعر بعدما تخطت 125 جنيها في وقت سابق بتراجع نحو 30 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 95 جنيها في المزرعة، فيما تباع الكرتونة الواحدة بين 101-105 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك، بتراجع نحو 25 جنيها أو يزيد عن الأيام السابقة.



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سعر كرتونة البيض الأحمر

أما عن سعر كرتونة البيض الأحمر الأكثر انتشارا فهي تراجعت أيضا لتسجل نحو 97 - 100 جنيه في المزرعة، و 103 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

البيض

البيض البلدي

وهبط سعر كرتونة البيض البلدي لتبدأ من 102 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 110-113 جنيها.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وفي المقابل ، أعلنت الحكومة عن استيراد آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة من البرازيل، ما أدى إلى تراجع أسعار الدواجن الحية، وجاءت أسعار الفراخ المجمدة كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

*سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .

*سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

*سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الدواجن الحية اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 -68 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 106-115 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 110- 120 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 81- 87 جنيها للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 175 جنيها للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو الأجنحة : 55-65 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 65-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

محاربة الغلاء

وعلى نفس السياق ، أعلنت محافظة القليوبية، أمس توفير كراتين بيض للمواطنين من انتاج مشروع المحافظة للبيض بديوان عام المحافظة.

وتم بيع كرتونة البيض الأبيض بسعر 95 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 96 جنيها، وهي أسعار مخفضة مقارنة بأسعار المحلات، ضمن من مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة.