اعرف إزاي تقفل واتساب WhatsApp بدون كلمة سر

قد تشارك عائلتك وأصدقائك أحيانا في إرسال أو استقبال الرسائل المهمة أو السرية في تطبيق واتساب WhatsApp بما في ذلك أكواد OTP ، والوسائط الخاصة ، والإيصالات وغيرها، وقد ترغب في إبعاد المتطفلين عن مثل هذه المحادثات ومنعهم من الوصول إليها.

وبحسب موقع Guiding Tech فإنه يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد قفل تطبيق واتساب الخاص بهم دون كلمة مرور من خلال الخطوات الآتية :

كيفية قفل الواتساب لهواتف أندرويد

تحتوي معظم هواتف أندرويد على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع كإجراء حماية ، ويمكن استخدام الخطوات التالية لقفل واتساب :



افتح الإعدادات على هاتف أندرويد الخاص بك.

مرر إلى "الأمان والخصوصية".

قم بتوسيع قفل الجهاز وحدد Fingerprint Unlock.

انقر على "إضافة بصمة إصبع" واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد بصمة الإبهام.

بعد إكمال إعداد قفل الهاتف في الإعدادات ، اتبع الخطوات التالية لقفل واتساب به.



1: قم بتشغيل واتساب على هاتف أندرويد الخاص بك.

2: اضغط على قائمة النقاط العمودية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى وافتح الإعدادات.

3: حدد الخصوصية.

4: قم بالتمرير إلى Fingerprint Lock.

5: تفعيل مفتاح التبديل "فتح باستخدام بصمة الإصبع"، كما يمكنك اختيار قفل أندرويد تلقائيًا فورًا بعد دقيقة واحدة أو 30 دقيقة، ثم اضغط على زر الاختيار بجانب الخيار المناسب.

6: قم بإيقاف تشغيل التبديل بجوار خيار "إظهار المحتوى في الإشعارات". لن يقوم واتساب بمعاينة المرسل ونص الرسالة داخل إشعارات الرسائل الجديدة.

للتحقق من الإشعارات الجديدة ، يجب عليك فتح واتساب وتأكيد هويتك ببصمة إصبعك وإلقاء نظرة على الرسائل الجديدة، ولتعطيل حماية بصمة الأصابع ، انتقل إلى نفس القائمة في واتساب وقم بإيقاف تشغيل الخيار.

إخفاء محتوى واتساب على شاشة القفل



ويمكنك إخفاء محتوى رسائل واتساب من شاشة قفل هاتف أندرويد .

1: افتح تطبيق الإعدادات على هواتف أندرويد.

2: قم بالتمرير إلى الإخطارات.

3: حدد "الإخطارات على شاشة القفل" ضمن الخصوصية.

4: اضغط على زر الاختيار بجوار "عدم إظهار أي إشعارات".

سيخفي الخيار جميع الإشعارات ، بما في ذلك تنبيهات واتساب ، من شاشة قفل هاتفك.