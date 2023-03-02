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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ93 جنيه .. تخفيض سعر كرتونة البيض للمواطنين في القليوبية

جانب من البيع
جانب من البيع

أعلنت محافظة القليوبية أنه تقرر تخفيض سعر بيع وذلك فى إطار محاربة غلاء الأسعار حيث تقرر توفير كراتين بيض للمواطنين من إنتاج مشروع الـ 30 مليون بيضة التابع للمحافظة.

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وقالت المحافظة أنه يتم بيع كرتونة البيض الأبيض بـ 93 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر بـ 95 جنيها ، وذلك أمام ديوان عام المحافظة.
وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سيارات بيع البيض أمام ديوان عام المحافظة بأسعار مخفضة من مشروع الـ 30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك إسهاما من المحافظة لدعم المواطنين ومحاربة جشع التجار واستغلالهم.
جدير بالذكر أنه سيتم يوميا توفير سيارات لبيع البيض للمواطنين أمام ديوان عام المحافظة، ووجه المحافظ بعمل معرض دائم للمواطنين والتنسيق مع الغرفة التجارية لتوزيع البيض في معارض "أهلا رمضان" التي تقيمها المحافظة للمواطنين لبيع البيض بأسعار مخفضة أقل من مثيلها في الأسواق والماركت، مشيرا إلى أن المشروع هدفه الأول هو دعم المواطن وتوفير المنتج له بأسعار مخفضة وبجودة عالية.
يذكر أن مشروع الـ 30 مليون بيضة ضمن مشروعات المحافظة وتبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي 30 مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، ويساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين وتهتم المحافظة بالمشروع اهتماما بالغا ويتم متابعته من خلال أعضاء مجلس الإدارة المتخصصين في هذا المجال سواء من الزراعة أو الطب البيطري، وانعكس ذلك على جودة الإنتاج الذي ينتجه المشروع وتربية السلالات الجيدة.

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القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية معارض اهلا رمضان الغرفة التجارية سعر كرتونة البيض

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