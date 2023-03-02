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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس السيسي تفقد مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة ويشهد عدد من العروض الفنية  بالمسرح المدرسي.

 

كما تفقد الرئيس مشروع سكن لكل المصريين في المنيا الجديدة ضمن افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالمحافظة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر الى المتطوعين في مبادرة حياة كريمة، قائلا "متشكرين .. متشكرين صحيح .. بشكركم على الجهد اللى انتو بتعملوه وحقيقي دي حاجة تشرف وتفرح .. متشكر بأسمي وأسم كل المصريين".

وأضاف "عبد الفتاح السيسي" خلال تفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في محافظة المنيا وقراها ومدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، أن هذه ثالث محافظة يقوم بزيارتها لتفقد مشروعات حياة كريمة بها، موضحا ان “اللي يراه شئ يسعد الجميع بسبب المجهودات الرائعة المبذولة”.

 

 

السيسي المنيا سكن لكل المصريين

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