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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إشتعال الحرب.. مقتل روسي واحتجاز 6 رهائن من قبل مسلحين أوكران في روسيا

صدى البلد

أفادت السلطات في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا باحتجاز  6 أشخاص كرهائن ومقتل شخص من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني.

وقال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز إن القوات المسلحة الروسية تقوم بالإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة الأوكرانية المتسللة.

وقال بوغوماز “اليوم مجموعة تخريبية أوكرانية تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية وأطلقت النار على السيارات في المنطقة ما أدى لمقتل مواطن وإصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات”.

على صعيد متصل تعرضت منطقة كليموفسكي لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة أوكرانية، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة، “نتيجة إسقاط المسيرة الأوكرانية، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني”.

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أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألغي زيارته المجدولة اليوم إلى إقليم ستافروبول بسبب الوضع في منطقة بريانسك.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مستمرة من وكالات إنفاذ القانون عن هجوم مسلحين أوكرانيين في بريانسك.

وأضاف الكرملين: "نتخذ إجراءات سريعة لتدمير الإرهاب الأوكراني في بريانسك".

ومن جانبه، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن قوات وزارة الدفاع الروسية تتخذ تدابير للقضاء على قوميين أوكرانيين مسلحين انتهكوا حدود الدولة.

وأضاف الأمن الفيدرالي الروسي، أنه وقعت اشتباكات بين القوات الروسية ومجموعة المسلحين الأوكرانيين الذين تسللوا إلى مقاطعة بريانسك.

 

 

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