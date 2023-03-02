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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لا يحترموننا".. المجر ترفض انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو |أعرف السبب

رئيس الوزراء المجري
رئيس الوزراء المجري

رفضت المجر الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، وفقا لجدول زمني محدث نشر يوم الخميس على موقع الجمعية الوطنية.

‏ويأتي الرفض المجري، الذي يؤجل التصويت لمدة أسبوعين إلى الجلسة البرلمانية التي تبدأ في 20 مارس، في الوقت الذي لا تزال فيه المجر الدولة الوحيدة العضو في حلف شمال الأطلسي إلى جانب تركيا التي لم توافق بعد على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

ومن جانبه، ‏قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه يؤيد شخصيا انضمام البلدين إلى الناتو، لكن الحكومتين في ستوكهولم وهلسنكي نشرتا أكاذيب صارخة حول المجر أثارت تساؤلات بين المشرعين في حزبه حول ما إذا كانوا سيوافقون على العروض.

‏وأكد أوربان أن المجر سترسل ‏‏وفدا برلمانيا‏‏ إلى السويد وفنلندا لطلب توضيح بشأن مثل هذه القضايا قبل أن يتم التصويت على التصديق في البرلمان.‏

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‏وأضاف: "ليس من الصواب أن يطلبوا منا أن نوافق على انضمامهم في حين أنهم ينشرون أكاذيب صارخة عن المجر وعن سيادة القانون في المجر وعن ديمقراطيتنا وعن الحياة هنا". 

وتابع أوربان: "كيف يمكن لأي شخص أن يريد أن يكون حليفنا في نظام عسكري بينما ينشرون الأكاذيب بلا خجل حول المجر، لذلك دعونا نتوقف لكلمة ودية ونسألهم كيف يمكن أن يكون هذا".‏

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