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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دكتاتور صغير.. غضب أمريكي بعد تهديدات زيلينسكي لـ واشنطن

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت مجلة “أميركان ثينكر”، إن الأمريكيون قد يرفضون دعم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد أن هددهم.

وأوضحت المجلة، أنه "بدلاً من بذل كل ما في وسعه لزيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فإنه يفعل ما يكفي لإبطال ذلك".

وأشارت إلي أن “الزعيم الأوكراني، بسلوكه تجاه الولايات المتحدة، يشبه ديكتاتورًا صغيرًا لا يفكر في نفس الوقت في ترتيب الأمور في بلده”.

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وقالت: "حظًا سعيدًا في الفوز بالدعم الأمريكي بمثل هذه التصريحات. كلما تحدث أكثر، كلما أسرع اليوم الذي سيتم فيه قطع المساعدات الأمريكية".

وأوضحت أن زيلينسكي أراد إجبار واشنطن على منح القوات المسلحة المزيد والمزيد، لكن حججه القائمة على مناشدات الضمير بدأت تثير غضب الأمريكيين أكثر فأكثر.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تراجع الدعم العام لأوكرانيا بين الأمريكيين، إنه “إذا خسرت أوكرانيا، فسيتعين على الولايات المتحدة إرسال أبنائها وبناتها إلى الحرب”.

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