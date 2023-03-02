عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ليلة النصف من شعبان 2023.. 5 كلمات مستجابة لرفع الأعمال ومحو الذنوب

الدعاء
الدعاء

ليلة النصف من شعبان 2023.. تبدأ ليلة النصف من شعبان 2023، من مغرب يوم 14 شعبان 1444 حتى فجر يوم 15 شعبان 1444، وستبدأ من بعد مغرب الإثنين المقبل 6 مارس 2023 وحتى فجر الثلاثاء المقبل 7 مارس 2023.

ليلة النصف من شعبان فضلها

ليلة النصف من شعبان، ليلة عظيمة، وورد في فضلها عدد من الأحاديث النبوية، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ، أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

وفي فضلها أيضا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» وذكر منها: «لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان»، حسبما أوضحت دار الإفتاء.

كما ورد أيضا في فضلها، قول السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان؛ ينْسَخُ فِيهَا الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ، وَيَكْتُبُ فِيهَا الْحَاجَّ، وَفِي لَيْلَةِ عَرَفَة إِلَى الْأَذَانِ». 

دار الافتاء: ليلة النصف من شعبان يقدر فيها الخير والرزق ويغفر الله الذنب

6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توضحها

دعاء ليلة النصف من شعبان

هناك صيغة مشهورة من دعاء ليلة النصف من شعبان، وهي قول «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

وأكدت الإفتاء أن هذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان أمرٌ حسنٌ لا حرج فيه ولا منع، موضحة أن أصل الألفاظ المستعملة في هذا الدعاء وارد عن بعض الصحابة والسلف؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت: «اللهم إن كنت كتبت على شقاوة أو ذنبًا فامحه؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة».

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟ 

شهر شعبان من الأشهر العظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختص أيام شهر شعبان بالصيام؛ ولأنه ترفع فيه الأعمال؛ حيث ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

وليلة النصف من شعبان توافق ذكرى تحويل القبلة، وورد عن على بن أبي طالب، قوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه.

النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان 2023 ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان تحويل القبلة دعاء ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان فضلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

زيادة المرتبات والمعاشات من إبريل ..الرئيس السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

تصرف عاجل من الخطيب مع لاعبي الأهلي

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

موضوعات متعلقة

هل للسحر حقيقة وتأثير في الواقع.. وكيف نحصن أنفسنا؟ الإفتاء تجيب

6 سنن لإحياء ليلة الجمعة الثانية من شعبان.. أبرزها الصلاة على النبي

دعاء 10 شعبان للرزق الواسع .. 15 كلمة يفيض بها الخير

24 كلمة من قالها أبدل الله همه فرجا.. يغفل عنها الكثيرون

6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توضحها

ما مقدار المباعدة بين القدمين أثناء الوقوف في الصلاة ؟ الإفتاء توضح

النشرة الدينية| الإفتاء: انتهزوا الوقت بالطاعات والعبادات.. 3 سنن لإحياء ليلة النصف من شعبان 2023

فتاوي الصيام| أدلة وجوبه في رمضان.. وهذه مبطلاته ومفسداته.. وحكم إفطار الطلاب في أيام الامتحانات

ترشيحاتنا

حلف الناتو أو الأسلحة النووية.. الكشف عن المنقذ الوحيد لأوكرانيا من روسيا

مخاطر كارثية.. تحذير شديد اللهجة من اليونيسيف بشأن أطفال سوريا

مدبولي: تحسين مستوي الخدمة الصحية تكلف 7 مليارات جنيه

مناشدة نووية.. وزير خارجية أمريكا يكشف عن رسالته لنظيره الروسي بقمة العشرين

ليلة النصف من شعبان 2023.. 5 كلمات مستجابة لرفع الأعمال ومحو الذنوب

دكتاتور صغير.. غضب أمريكي بعد تهديدات زيلينسكي لـ واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على كنز من الذهب يثبت سيطرة المسلمين على ألمانيا قبل 800 عاما

هل خضعت لعملية تجميل؟ .. ياسمين الخطيب تثير الجدل بملامحها| شاهد

طريقة تحضير حمص الشام بوصفة اقتصادية

غضب بسبب وجبة لحمة كبيرة على متن طائرة أجنبية.. شاهد

فيديو

لا زيادة في أسعار السلع وتحذير مهم للتجار | تفاصيل

عمرو السعيد: مسلسل قصر النيل كان مملا والمشاهدون لم يكملوه.. فيديو

عبر ميناء العريش.. وصول مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المصرية لـ سوريا وتركيا

هل يقترب الخطر من مصر .. زلازل جديدة تضرب روسيا وإندونيسيا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ