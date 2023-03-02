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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة تطبيق اليقين بالله في حياتك بشكل يومي |فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الشيخ عبد الغنى سليم من علماء الازهر الشريف، إن تطبيق اليقين بالله فى هذه الأيام .. أصبح البعض ينظرون الى حياتهم المادية او العلمية والاسرية واصبح الكل يخاف من الغد ويخشى من غيره ويخاف من المستقبل ويخاف من الضياع وكأنه يعيش فى كون ليس له مالك سبحانه وتعالى وليس له مدبر.

ما هو اليقين؟

اضاف فى برنامج "الكلام الطيب" والذى يقدمة الاعلامى الدكتور "محمد سعيد" على قناة "صدى البلد 2", ان اليقين هو العلم بشيء كنت اشك فيه وتأكدت منه علم اليقين وان هذا الامر لايمكن ان نتخير غيره وهو الشيء الحقيقى.

 

واشار، الى انه اذا سمعت ان الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك وانه خلقنا واختبرنا فى الدنيا وجعل فى الاخرة الجنة والنار وصراط وميزان واننا سوف نحاسب عن كل مانقول وكل مانعمل فإذا دخل الشك للانسان فى هذه الامور فهو ليس من الموقنين كما ذكر الله فى القرآن الكريم: "الۤمۤ ۝١ ذَ ٰ⁠لِكَ ٱلۡكِتَـٰبُ لَا رَیۡبَۛ فِیهِۛ هُدࣰى لِّلۡمُتَّقِینَ ۝٢ ٱلَّذِینَ یُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَیۡبِ وَیُقِیمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَـٰهُمۡ یُنفِقُونَ ۝٣ وَٱلَّذِینَ یُؤۡمِنُونَ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡـَٔاخِرَةِ هُمۡ یُوقِنُونَ ۝٤ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ عَلَىٰ هُدى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ".

 

اليقين الازهر الشريف الله المستقبل القران الكريم صدى البلد

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