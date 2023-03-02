حقيبة تثير الجدل في الجزائر.. وبيان عاجل من الأجهزة الأمنية

أثارت حقيبة مشبوهة جدلا واسعا في الجزائر مما دعا الأجهزة الأمنية في البلاد إلى المبادرة بإصدار بيان عاجل لطمأنة المواطنين.

وبحسب البيان؛ قالت الأجهزة الأمنية التابعة لولاية باتنة : “على أثـر ما تم تداوله عبر عديد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اكتشاف حقيبة سوداء مرمية على الطريق العام محل شبهة، تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية من قبل مصالح أمن دائرة بريكة رفقة الشركاء الأمنيين”.

كما ان التحقق من الحقيبة - بحسب البيان - أظهر أن ملكيتها تعود إلى طالبة بجامعة باتنة الجزائرية تبلغ من العمر 19 سنة، كانت قد نسيتها أثناء نزولها من الحافلة التي كانت تقلها والتي تحتوي على أغراض خاصة بها.