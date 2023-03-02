عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيبة تثير الجدل في الجزائر.. وبيان عاجل من الأجهزة الأمنية

ارشيفي
ارشيفي

أثارت حقيبة مشبوهة جدلا واسعا في الجزائر مما دعا الأجهزة الأمنية في البلاد إلى المبادرة بإصدار بيان عاجل لطمأنة المواطنين. 

وبحسب البيان؛ قالت الأجهزة الأمنية التابعة لولاية باتنة : “على أثـر ما تم تداوله عبر عديد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اكتشاف حقيبة سوداء مرمية على الطريق العام محل شبهة، تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية من قبل مصالح أمن دائرة بريكة رفقة الشركاء الأمنيين”.

كما ان التحقق من الحقيبة - بحسب البيان - أظهر أن ملكيتها تعود إلى طالبة بجامعة باتنة الجزائرية تبلغ من العمر 19 سنة، كانت قد نسيتها أثناء نزولها من الحافلة التي كانت تقلها والتي تحتوي على أغراض خاصة بها.

بشأن محاربة الارهاب.. رسالة مهمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي من الجزائر

الجزائر تشارك في أعمال الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

الجزائر الأجهزة الامنية الطريق العام جدلا واسعا ولاية باتنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

عاجل | استبعاد رمضان صبحي.. تعرف على قائمة بيراميدز ضد الزمالك

موضوعات متعلقة

الجزائر والسعودية تبحثان التعاون العسكري المشترك بين البلدين

نائبا عن جمعة|وكيل الأوقاف للعلاقات الخارجية يشارك بمؤتمر «نداء الساحل» في الجزائر

ترشيحاتنا

اخرجوا دلوقتي وشاهدوه.. لؤلؤة المجموعة الشمسية وعطارد يلمعون في سماء مصر

وفر بنزين.. 5 سيارات مستعملة بمحرك 1300 سي سي سي| صور

التأمينات والمعاشات: 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة الـ 15%

الحرب النووية تقترب.. إعلان صادم من التلفزيون الروسي الحكومي بشأن هجوم بريانسك

طريقة تطبيق اليقين بالله في حياتك بشكل يومي |فيديو

تصل لـ50 مليار جنيه.. المالية تكشف تفاصيل حزمة القرارات الجديدة للرئيس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة 6 ملايين دولار.. ميسي يحتفل مع لاعبي التانجو بأيفونات ذهب

ماذا يحدث للدماغ في حالة عدم النوم ليلة واحدة؟

كواليس جديدة لإنقاذ الكلب المعجزة.. 23 حيا تحت الأنقاض وصاحبه ينتظره

مركبة فضائية تابعة لناسا تصطدم بكويكب.. كيف ستؤثر على الأرض ؟

فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

لا زيادة في أسعار المواصلات.. رد قوي على الشائعات.. فيديو

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. هدايا الرئيس اليوم.. فيديو

لا زيادة في أسعار السلع وتحذير مهم للتجار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ