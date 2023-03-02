سكرتير نقابة الصحفيين: النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية 4611 عضوا مشتغلا

قال أيمن عبدالمجيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، عضو اللجنة المُشرفة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة، إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المدعوة للانعقاد غدًا الجمعة 3 مارس، تتشكل من أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين، وعددهم (مسددين وغير مسددين بالقاهرة وفرع الإسكندرية 9843 عضوًا).

وأضاف عبدالمجيد: يُشترط لمن يحق له التصويت أن يكون مسددًا لاشتراك عام 2022 بحد أدنى، ويستدل على ذلك بإظهاره كارنيه العضوية للعام 2023 (عددهم حتى الآن 9221، بينهم 180 بالإسكندرية).

وأوضح عبدالمجيد: يبدأ التوقيع في كشوف حضور الجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور 50%+1 من إجمالي المسددين للاشتراك، ومن ثم الانعقاد القانوني الصحيح بحضور 4611 عضوًا.

ونوه عبدالمجيد إلى أنه من المعتاد عدم اكتمال النصاب القانوني في الدعوة الأولى، ولذلك يحجم الزملاء عن الحضور انتظارًا للدعوة للانعقاد الثاني 17 مارس الجاري، حيث يكون الانعقاد صحيحًا بحضور 25% ممن لهم حق التصويت، وعددهم حتى الآن 2306 عضوًا مشتغلًا مسددًا للاشتراكات.



وبشأن من يرغب في السداد قال عبدالمجيد: مُخصص لجنة خاصة لمن يحضر ويسدد حتى يوم الانتخاب وعددهم بالقاهرة 616 غير مسدد، ويحق له التسديد حتى يوم الجمعية العمومية، و6 فقط غير مسددين بالإسكندرية).

وذكر عبدالمجيد الزملاء بأنه للعضو المدرج اسمه في كشوف التصويت، إبراز كارنيه العضوية لعام 2023، ووثيقة إثبات هوية (بطاقة رقم قومي- جواز سفر- رخصة قيادة).

وكذلك كارنيه العضوية مدون به الاسم الصحفي وصورة العضو ورقم قيده وتاريخ إصدار الكارنيه (2023)، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة، بها الاسم الثلاثي وبعض الحالات- عدد محدود للغاية- الاسم الثاني في كارنيه النقابة (الشهرة)، لا يوجد في وثيقة إثبات الهوية.

ونوه عبدالمجيد إلى أن التسجيل للجمعية العمومية يبدأ من الساعة 10 صباحًا، حتى الثانية عشرة ظهرًا، وحال عدم اكتمال النصاب يتم مد التسجيل ساعة بساعة.

و عقب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، تتخذ قرارًا ببدء الاقتراع، ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساءً، ويحق للجنة المُشرفة المد ساعة، ويكون من حق من تواجد في حرم مقر الاقتراع، التصويت عقب غلق الباب الرئيسي.



وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني 3 مارس، ترجأ الجمعية العمومية، وتدعى للانعقاد بعد 15 يومًا، 17 مارس ويعاد تسليم كشوف الناخبين، منقحة، وفق آخر تحديث.

يذكر أن عدد اللجان 22 لجنة بالقاهرة ولجنة بالاسكندرية وتخضع عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج لإشراف قضائي من قبل مستشارين من هيئة النيابة الإدارية.