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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة .. تفاصيل

طقس سئ
طقس سئ

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتأثر بموجة حارة على كافة أنحاء الجمهورية، وارتفاع درجة الحرارة ما بين 30 و34 درجة على شمال البلاد، وتتجاوز الـ35 درجة على جنوب البلاد.


وتابع "شاهين"، خلال مداخلة على فضائية "الحدث اليوم"، أن الموجة الحارة  تؤثر على مصر منذ بداية الأسبوع، وغدًا نشهد تحسن بانخفاض مؤقت ما بين 3 و4 درجات، وستعاود درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى يوم السبت، وابتداءً من يوم الاثنين المقبل سنشهد عودة الأجواء الشتوية، وانخفاض درجات الحرارة.


وحذر شاهين المواطنين من تخفيف الملابس  بسبب ارتفاع درجة الحرارة في فترة النهار، خاصة وأن هناك فرقًا ما بين درجة الحرارة العظمى والصغر يصل أحيانا لـ15 درجة مأوية، معقبًا: "مش ضروري نخفف الملابس حتى درجة حرارة الجسم لا تتأثر بالتغيير الحاد في درجات الحرارة".

 

شهدت البلاد منذ بداية الأسبوع، موجة صيفية، وصفها خبراء الأرصاد بـ “الاستثنائية”، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بداية من الأحد الماضي ووصلت لأعلى معدلاتها منذ الثلاثاء الماضي. 

الجو هيبرّد تاني .. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة اليوم، الخميس، ولكن الجو سيعود لـ انخفاضات جديدة، معقبة: “الجو هيبرد تاني، وستصل لـ 22 درجة و21 درجة".

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، إنه من منتصف الأسبوع المقبل سيكون هناك تغير فى الأحوال الجوية، وإن اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة التى ستصل إلى 31 درجة.

وأضافت أن الجميع فى فترة النهار سيشعر بـ ارتفاع فى درجات الحرارة، وأن فارق الحرارة بين النهار و الليل يصل لـ 15 درجة.

وأشارت إلى أن الجو فى الساعات الصباحية يشهد شبورة مائية، وعلى الجميع توخى الحذر أثناء السير بالسيارة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ الطقس سيستعيد برودته وبخاصة في فترات الليل خلال الأيام المقبلة، بداية من منتصف الأسبوع القادم، وستعود درجات الحرارة إلى مستويات 22 و23 درجة مئوية.


وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى أن اليوم سيشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لأن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 32 درجة مئوية في فترة النهار، كما أن التعرض لأشعة الشمس سيجعلنا نشعر بدرجات الحرارة بشكل أكبر، وستصل العظمى إلى 35 درجة مئوية لأن مصادر الكتل الهوائية قادمة من المناطق الصحراوية، والصحراء الغربية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة والأجواء الحارة خلال فترة النهار على أغلب محافظة الجمهورية، ولكن في فترات الليل ستنخفض درجات الحرارة يكون ملحوظا في فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، كما أن الفارق في درجات الحرارة نهارا وليلا يتجاوز 15 درجة مئوية».

محمود شاهين التنبؤات الجوية رتفاع درجة الحرارة الاجواء الشتوية الحرارة العظمى

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