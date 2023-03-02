من وراء عدم مشاركة الأهلي في البطولة العربية؟

أكد ماهر همام المدرب العام الأسبق للأهلي، أن البطولة العربية خسرت مشاركة الفريق الأحمر في نسختها القادمة بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بالاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الجديدة رغم دعوة الاتحاد العربي.

وقال همام عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه علم بوجود جلسات تمت بين هاني أبوريدة نائب رئيس الاتحاد العربي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإقناع الأخير بالعودة للمشاركة في الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن الخطيب استمع لرؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بخصوص تلاحم المواسم وهو ما دفع الفريق الأحمر ثمنه في المواسم الأخيرة.

وأضاف: "البطولة العربية ستقام في نهاية الموسم وبالتالي لن يحصل اللاعبون على الراحة الكافية وهو ما دفع الأهلي للاعتذار عن عدم قبول المهمة".

وأكد أن البطولة ستكون تجمعاً عربياً رائعاً وكان يتمنى مشاركة الأهلي للاستفادة من مشاركتها مالياً.