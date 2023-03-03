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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن تصميم وتفاصيل EV9 الكهربائية| فيديو

Kia EV9
Kia EV9

أطلقت كيا سيارة Concept EV9 لأول مرة في نوفمبر 2021 في معرض لوس أنجلوس للسيارات وتستعد الآن للكشف عن نموذج الإنتاج النهائي، سيتم نشر صور كاشفة بالكامل للسيارة في منتصف مارس بينما سيتم الكشف عن المواصفات الفنية قرب نهاية الشهر.

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Kia EV9

 لتخفيف الانتظار، أصدرت العلامة التجارية الكورية الجنوبية مقطعًا مدهشًا مدته 30 ثانية مع سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الكبيرة.

 

كشفت العديد من اللقطات التجسسية التي تصور نماذج أولية أن نموذج الإنتاج النهائي سيأتي بتصميم جديد يحمل الاسم نفسه، وتعزز المعاينة الرسمية ذلك، حيث تظهر سيارة دفع رباعي كهربائية تشبه سيارة كيا تيلورايد الشهيرة والتي تعتبر نسخة مستقبلية منها. 

Kia EV9

تضفي المصابيح الأمامية المعقدة على سيارة كيا EV9 واجهة أمامية رائدة، وفي الخلف، يبدو أن الباب الخلفي يفتقد ممسحة ، إلا إذا كان مطويًا أسفل جناح السقف على غرار رينج روفر.

 

في حين أن سيارات الدفع الرباعي الكهربائية عادة ما يكون لها شكل هندسي معين للحصول على نظام مقاومة هواء أفضل، فإن كيا EV9 لها وقفة منتصبة يبدو أنها تزيد من المساحة الداخلية. 

Kia EV9

إذا كان التسرب الذي لم يتم تأكيده صحيحًا ، فسيختلف النطاق من 220 إلى 290 ميلًا ، وهو ليس سيئًا ولكنه ليس رائعًا أيضًا، تشير الأرقام على الأرجح إلى نطاق تقديري لوكالة حماية البيئة، لذلك ستكون أرقام WLTP أعلى، ويبدو أن الإصدارات أحادية وثنائية المحرك موجودة في خط الإنتاج، بقوة 200 حصان و 250 رطل قدم من عزم الدوران للنموذج الأساسي بينما ستصل قوة إصدار الأداء العالي إلى 400 حصان و 480 رطل قدم.

Kia EV9

وفقًا لنفس التقرير ، فإن سيارة كيا EV9 2024 سيبدأ سعرها من 56000 دولار حتى 73000 دولار مع إعداد خيار الدفع الرباعي ثنائي المحرك، وعجلات مقاس 21 بوصة، وقدرة سحب تبلغ 4500 رطل. 

سيحتاج إصدار الأداء العالي إلى 5.2 ثانية فقط لتصل سرعتة إلى 60 ميلاً في الساعة، وهو أمر غير سيئ بالنظر إلى أنها ستكون سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة وثقيلة ذات مقاعد بثلاثة صفوف.

بعد العرض العالمي الأول في وقت لاحق من هذا الشهر، من المتوقع أن يتم طرح EV9للبيع على مستوى العالم في النصف الأخير من العام.

Kia EV9 kia كيا EV9 رينج روفر الدفع الرباعي

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