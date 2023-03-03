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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان : الرئيس السيسي حريص على تفقد المشروعات التنموية بالمحافظات

ضياء رشوان،
ضياء رشوان،

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الرئيس حريص على القيام بجولات تفقدية للمشروعات التنموية بالمحافظات المصرية أسبوعياً، الرئيس زار محافظة سوهاج، وأثناء الزيارة قابل الطلاب والمواطنين والعاملين بالمشروعات ودا دليل على إن زيارات الرئيس غير مقتصرة على النخبة".

وتابع خلال برنامج "مصر النهاردة"، والمُذاع عبر فضائية اي تي سي، :"منذ أكثر من شهرين يشهد الشعب المصري زيارات رئاسية مهمة لمحافظات مصر، فكانت الزيارة الأولى من نصيب محافظة الدقهلية حينما تم افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.

وأشار إلى أن الصعيد عاني من التهميش لسنوات بل لعصور عديدة، ولهذا تمثل هذه المشروعات التنموية أهمية كبيرة للمواطنين بالوجه القبلي لتحسين مستوى الخدمات التي يتلقونها.

المشروعات التنموية محافظة الدقهلية محافظة سوهاج مدينة المنصورة تحسين مستوى الخدمات المنصورة الجديدة

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